A Operação Vagatomia investigou fraudes na execução do financiamento, a ação foi extinguida pela Justiça Federal no ano passado

publicado em 13/12/2023

Universidade Brasil volta oferecer vagas para o Financiamento Estudantil em 2024 (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Depois da deflagração da grande “Operação Vagatomia”, que investigou fraudes na execução do Fies (Financiamento Estudantil) no curso de Medicina na Universidade Brasil, em Fernandópolis. A faculdade voltou a ofertar vagas pelo financiamento para o ano letivo de 2024.

A notícia saiu nesta semana, poderá se inscrever o candidato que tenha participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a partir da edição de 2010 e tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

“É uma alegria para a UB voltar a ofertar ensino de qualidade por meio de incentivos que contribuem para a educação do país. Isso mostra também a solidez de nossa instituição, financeiramente sustentável e em condições de colaborar com a comunidade. Também gostaria de agradecer ao deputado federal Fausto Pinato, que tanto faz pela região de Fernandópolis e teve papel importante nessa nossa retomada”, afirma a reitora Bárbara Izabela Costa.

Extinção

A Operação Vagatomia foi extinta pela 1ª Vara Federal de Jales, no ano passado, e ainda foi declarada nula a interceptação telefônica da apuração. A operação proposta pelo Ministério Público foi contra 31 pessoas, por suposta venda de vagas no curso de Medicina.

O magistrado disse que a interceptação foi baseada em notícia-crime anônima e em mensagens de WhatsApp sem confirmação de autenticidade pela autoridade policial. Ele também determinou a extinção de outras quatro ações penais que utilizaram a interceptação telefônica.

“Meros prints de celular não podem embasar uma condenação, na medida em que alguém pode se passar por outra pessoa para praticar contra esta vítima crimes de toda monta”, afirmou o juiz federal.

Ele citou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em que não é admitida a instauração de investigação criminal apenas com base em denúncia anônima, sendo necessárias diligências prévias para verificação de verossimilhança do conteúdo.