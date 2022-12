Salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 6,6 mil; concurso contempla todos os níveis de escolaridade.

publicado em 26/12/2022

As oportunidades são para profissionais de diversas áreas (Foto: Prefeitura de Paulo de Faria)

A Prefeitura de Paulo de Faria (SP) abriu as inscrições para um concurso público com mais de 60 vagas.As oportunidades são para profissionais de diversas áreas e contemplam todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 6,6 mil, com cargas horárias de 20 a 44 horas semanais.As inscrições vão até o dia 6 de janeiro de 2023 e devem ser feitas exclusivamente pela internet. As taxas variam de R$ 45 a R$ 60.Para conferir todas as vagas e mais informações sobre o concurso, basta acessar o*G1 Rio Preto