Cerimônia aconteceu na quarta no município; investimento na vicinal será de mais de R$ 34 milhões e os recursos já foram liberados

publicado em 17/11/2022

A festa, que já era grande em razão das conquistas previamente anunciadas, ficou ainda melhor com o anúncio de mais investimentos no município (Foto: Assessoria)

Da redação

Pontes Gestal recebeu visitas ilustres na quarta-feira (16) para a entrega da reforma do Estádio Municipal “Orestes Longo e vai descerrar as placas inaugurais do Totem do Poupatempo e de obras de Infraestrutura Urbana. A cerimônia foi comandada pelo prefeito, Esmeraldo Cristiano e dentre os convidados especiais estava o governador em exercício de São Paulo, deputado Carlão Pignatari.

A festa, que já era grande em razão das conquistas previamente anunciadas, ficou ainda melhor com o anúncio de mais investimentos no município e a realização de um sonho antigo de seus moradores. Trata-se da tão esperada pavimentação da estrada vicinal PGT-040, que liga Pontes Gestal (Bairro do Anil) ao município de Cardoso

A obra contempla uma extensão de 9,8 km e receberá um investimento de mais de R$ 34,9 milhões. Os recursos já estão disponíveis e, inclusive, já foram publicados no Diário Oficial do Estado.

“Agradeço imensamente o deputado estadual Carlão Pignatari por sempre estar ao lado de Pontes Gestal. Uma das metas da nossa administração é buscar recursos para a melhoria do município e proporcionar melhor atendimento à população. Felizmente temos conseguido isso graças a parcerias como essa”, disse o prefeito.