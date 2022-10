Confira a lista dos mais votados para todos os cargos no município vizinho

publicado em 04/10/2022

O Professor Fernando (Solidariedade) foi o candidato a deputado federal mais votado em Álvares Florence (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Professor Fernando, um dos representantes do partido Solidariedade, foi o candidato a deputado federal mais votado no município de Álvares Florence. Apesar de não ter sido eleito, ele liderou a lista com 208 votos, o que equivale a 8,11% do eleitorado da cidade vizinha.

Em segundo lugar na lista da cidade, aparece o candidato votuporanguense João Dado (PL), que levantou 163 votos da população e em terceiro lugar aparece Motta (PL), que conseguiu à sua reeleição somando 125 votos dos moradores de Álvares Florence.

Quem também arrancou votos no município vizinho foi a candidata reeleita Carla Zambelli (PL), que ganhou a confiança de 107 eleitores. Além dela, Eduardo Bolsonaro (PL), teve 97 votos na cidade. Guilherme Campos (PSD), que não foi eleito, levou 91 votos.

Estaduais

Já no cenário dos candidatos a deputado estadual, Carlão Pignatari (PSDB) foi o mais votado em Álvares Florence. Por lá, o presidente da Alesp levou 632 votos. O segundo lugar ficou para o candidato Danilo Campetti (Republicanos), que agregou 335 votos e em terceiro o também votuporanguense Dr Hery (Solidariedade), que levou 198 votos.

Na disputa para o senado, Álvares Florence fez jus a maioria das cidades da região e “elegeu” o Astronauta Marcos Pontes (PL) como o favorito. Por lá, o candidato levou 1.526 votos, o que representa 62,98% do eleitorado da cidade. Tudo isso contra 601 votos de Márcio França (PSB).

A tendência “bolsonarista” seguiu nos votos dos eleitores para as disputas de governador e também presidente. Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi o mais votado com 49,43% ou 1.291 eleitores, já Rodrigo Garcia (PSDB), o segundo colocado, teve 731 votos e Fernando Haddad (PT) levou 569 votos.