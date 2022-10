As manifestações têm acontecido em todo o Brasil, após o resultado das eleições gerais no domingo (30)

publicado em 31/10/2022

O bloqueio se iniciou nos primeiros momentos da tarde e apenas carros, motos e veículos de pequeno porte conseguem passar (Foto: Divulgação)

Um grupo de caminhoneiros pró-Bolsonaro bloquearam as duas vias da rodovia Euclides da Cunha, em Jales, no início da tarde desta segunda-feira (31). As manifestações têm acontecido em todo o Brasil, após o resultado das eleições gerais no domingo (30).De acordo com o apurado, o bloqueio se iniciou nos primeiros momentos da tarde e apenas carros, motos e veículos de pequeno porte conseguem passar pela rodovia. A manifestação está sendo acompanhada pela polícia.A noite de domingo para segunda foi marcada por manifestações contrárias ao resultado das eleições. Na parte da manhã, manifestações similares também ocorreram na rodovia Washington Luís, em São Carlos, e na BR-153, em Rio Preto.