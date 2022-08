Evento esportivo terá largada, às 7h, do próprio estacionamento do centro de compras, lazer, entretenimento e serviços

publicado em 17/08/2022

A Corrida Seven é pioneira em Rio Preto e tem como principal objetivo valorizar a prática esportiva como forma de melhorar a saúde e a qualidade de vida dos participantes (Foto: Divulgação)

O Shopping Cidade Norte e a Associação de Lazer, Cultural e Esportiva Rio-pretense (Alcer), de São José do Rio Preto, estão com inscrições abertas para a 17ª edição do evento "Corrida Shopping Cidade Norte – Seven 2022", que será realizada no dia 21 de agosto, domingo, às 7h, com largada do próprio estacionamento do centro de compras, lazer, entretenimento e serviços.A corrida de rua, com opções de percursos de 5 quilômetros ou de 10 quilômetros, será válida como 4ª etapa da Alcer Cup – Troféu Adalberto Garcia e conta pontos para o ranking dos melhores do ano, com a premiação no final da Copa do Ano. A apresentação da corrida é da RVE Engenharia e conta com os patrocínios de Med Norte – Centro Médico, Tabajara Laboratório, Lupo, Náutico Clube Fronteira, Carimba e Topsticker. O regulamento completo e as inscrições podem ser realizadas pelo site https://www.alcer.esp.br/sevencidadenorteA Corrida Seven é pioneira em Rio Preto e tem como principal objetivo valorizar a prática esportiva como forma de melhorar a saúde e a qualidade de vida dos participantes. "O Shopping Cidade Norte incentiva a prática esportiva e sabe o quanto o esporte é um agente transformador e de inclusão na sociedade. Estamos felizes com esta parceria para a realização deste evento esportivo com largada oficial do nosso shopping no dia 21 de agosto", afirmou Elaine Morilia, gerente de marketing do Shopping Cidade Norte.Os empreendedores do ramo esportivo Marcelo Arroio e Fernando Furlan, responsáveis pela Corrida Seven desde a sua primeira edição na cidade, falaram sobre a importância da prática constante de exercícios físicos. "Incentivamos, com essas tradicionais corridas de rua, a prática regular e individual de atividades físicas ao ar livre. Há um ganho físico e mental muito grande para os competidores, além de movimentarmos o segmento running com as assessorias esportivas de Rio Preto e região que participam do evento esportivo", disseram.