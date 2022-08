A vítima estava reunida com a família quando tudo aconteceu

publicado em 09/08/2022

O reservatório de água instalado em uma chácara que fica no distrito de Ecatu, em Tanabi, caiu e matou um homem de 53 anos na manhã do domingo (9).Segundo o Corpo de Bombeiros, Luís Carlos Sanches Castilho estaria fazendo um churrasco com outros familiares quando a caixa d’água despencou e caiu sobre o telhado da varanda. Consta que a vítima, quando percebeu que o reservatório estava caindo, tentou correr, mas acabou escorregando.Apesar do socorro, Luís não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local. Uma perícia foi solicitada para avaliar a estrutura do imóvel e a Polícia Civil deve apurar como foi que a caixa desabou.