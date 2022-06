O show traz músicas que lembram o clima descontraído dos botequins

publicado em 24/06/2022

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

No segundo dia de Expo Nhandeara quem comanda a noite é o conhecido Leonardo. Nesta sexta-feira (24) é aniversário da cidade e o carismático cantor vai apresentar seu show, com repertório baseado nos maiores sucessos, no recinto Indalécio Ayub, com entrada franca.

O show traz músicas que lembram o clima descontraído dos botequins, local onde a carreira do cantor começou e recria o ambiente preferido dos brasileiros.

Já amanhã quem sobe ao palco da Expo Nhandeara é o grupo Raça Negra. Ícone do samba e do pagode, o Raça Negra é um dos pioneiros da vertente romântica do estilo musical e promete muitos clássicos no show. Há quase 40 anos o Raça Negra segue sendo um fenômeno. Suas músicas, como “Cigana”, “Doce paixão”, “Cheia de manias” tornaram-se atemporais e transitam por todos os públicos e gerações.

O evento é uma realização da Associação Nhandearense de Rodeios e Tradições Rurais, Prefeitura e Câmara Municipal de Nhandeara.

Nhandeara

O povoamento na região entre os Rios Tietê e São José dos Dourados iniciou-se por volta de 1890, quando os primeiros habitantes desbravaram as matas para implantação da agricultura e criação de gado.

Joaquim Fernandes de Melo chegou à região em princípios de 1926, procedente de Bebedouro. Reunindo-se com vizinhos e amigos, resolveu fundar uma povoação, erguendo um cruzeiro e construindo uma capela em terreno doado por ele ao Patrimônio, ao qual deu o nome de São João do Paraíso, no dia 24 de junho de 1928.

Joaquim Salviano, como também era conhecido Joaquim Fernandes de Melo, loteou a área em torno do cruzeiro e capela, atraindo novos moradores para o povoado, que logo se desenvolveu.