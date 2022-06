O caso aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (10), no município vizinho

O homem fugiu de uma clínica de recuperação, furtou uma moto em Araçatuba e roubou em seguida um posto em Nhandeara (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Nhandeara prendeu em flagrante, no início da manhã desta sexta-feira (10), um criminoso, que tinha acabado de fugir de uma clínica de recuperação, furtou uma moto, roubou um posto, ameaçando funcionários com uma faca e depois fugiu pela rodovia Feliciano Salles Cunha.De acordo com a ocorrência, as vítimas do posto acionaram o 190 e indicaram aos policiais militares o caminho em que o criminoso tinha fugido, após levar cerca de R$ 150 do caixa do posto. Com as informações, o homem foi encontrado na rodovia dirigindo no contrafluxo, com o farol apagado.Ele foi acompanhado pelos militares e depois de uma intensa perseguição ele foi pego. Em entrevista, ele disse ter furtado a moto em Araçatuba ao fugir de uma clínica de reabilitação, confessou o roubo e foi conduzido para a Delegacia de Nhandeara. Onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.