Hospital apoiará a missão humanitária Univida com um caminhão da saúde realizando exames preventivos de câncer de útero na Reserva Indígena de Dourados em Mato Grosso do Sul

publicado em 03/06/2022

A ONG será apoiada pelo Hospital de Amor com participação direta, colocando à disposição um caminhão da saúde dentro da aldeia (Foto: Divulgação)

Em um ano importante para a Associação Humanitária Univida (Universitários em Defesa pela Vida), em que se comemora 10 anos de trabalho voluntário realizado na Reserva Indígena de Dourados em Mato Grosso do Sul, o presidente e fundador Padre Eduardo Lima, Pároco da Igreja Santo Expedito em Fernandópolis tem se doado incansavelmente para que suas missões humanitárias possam incentivar jovens universitários e a sociedade civil para a doação de suas vocações ao próximo, ajudando com atendimentos humanizados na área da saúde os povos indígenas das aldeias de Bororó, Guarani, Guarani Kaiowá, Guarani Nãndeva e Terena.Em visita acolhedora ao Instituto de Prevenção Dourados do Hospital de Amor, na quarta-feira (1), o Fundador da Associação Univida se encontrou com o comitê formado pelo Dr. Aroldo Boigues, Diretor Técnico do Instituto, pela Dra. Cristiane Iguma Câmara que é Coordenadora Municipal HA, com o presidente da Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados e Jessica Manari Casado, Enfermeira Supervisora do Instituto. Em apoio a próximas missões humanitárias, contando com a 11ª com data marcada para os dias de 08 a 15 de julho de 2022, a ONG será apoiada pelo Hospital de Amor com participação direta, colocando à disposição um caminhão da saúde dentro da aldeia Jaguapiru, durante o tempo da missão. O caminhão possui mamografia e condições de realizar exames preventivos de câncer de útero ao total serão realizados cerca de 50 exames/dia.O presidente da ONG, Padre Eduardo Lima ele vê com grande alegria esse apoio. “É difícil até de expressar os sentimentos que me tomam após essa viagem a Dourados. Muito alegria por receber o reconhecimento do trabalho da Univida ao longo destes 10 anos em Dourados, sendo apoiado pelo poder público municipal e pela Diocese juntamente do Hospital de Amor”, finaliza.Caso tenha interesse em conhecer o trabalho voluntário realizado pela Associação acesse: www.univida.org.br e faça sua doação – itens como: alimentos não perecíveis, cobertores, agasalhos, roupas, brinquedos e sapatos adulto e infantil, são extremamente úteis para as aldeias Indígenas. Cada doação pode ser entregue nos escritórios paroquiais de Fernandópolis: Paróquia São Bernardo, Paróquia Santa Rita de Cássia, Paróquia Santo Expedito, Paróquia São Pedro e Paróquia São Luiz Gonzaga.