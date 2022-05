Homem que conduzia a motocicleta foi socorrido e encaminhado para um hospital de Votuporanga

publicado em 30/05/2022

Uma mulher de 53 anos morreu em um acidente na Vicinal João Maria Alves, em Nhandeara, na noite de sábado (28).De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na garupa de uma motocicleta atingida na traseira por um carro.A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. O piloto foi socorrido e encaminhado para um hospital de Votuporanga.Ainda segundo a polícia, o motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro e preso em flagrante, pois dirigia embriagado.*G1.com