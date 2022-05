Sem registrar casos de Sarampo desde 2020, Votuporanga vacinou apenas 26% do público alvo contra a doença até o momento

publicado em 21/05/2022

A Secretaria Municipal da Saúde segue com a vacinação de crianças contra o Sarampo em todas as unidades de saúde (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A confirmação de casos de Sarampo em Bady Bassitt, nesta semana, ligou o sinal de alerta no sistema de saúde regional. A principal preocupação é porque a cobertura vacinal está bem abaixo do que é recomendado.

Em Votuporanga, por exemplo, conforme dados da Secretaria Municipal da Saúde, apenas 26% do público alvo (crianças com seis meses a cinco anos) foi imunizado, quando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 90%.

Até o momento, o município imunizou 1.219 crianças. Segundo orientações do Governo do Estado, a vacinação das crianças contra o Sarampo será de forma indiscriminada, ou seja, todas as crianças desta faixa etária devem receber uma dose da vacina.

A baixa adesão à vacina pode estar associada ao fato do município não registrar nenhum caso da doença desde 2020, quando duas crianças testaram positivo para doença. A aparente calmaria, no entanto, não deve afastar a população do imunizante, principalmente porque em 2019 a cidade enfrentou um pequeno surto, quando 58 casos foram notificados e 25 foram confirmados.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus transmitido por vias aéreas. Ele pode deixar sequelas por toda a vida ou até levar à morte. Conforme a Secretaria da Saúde, não houve o registro de mortes pela doença no município nos últimos dez anos.

Vacinação