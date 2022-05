Esta será a segunda vez que os balões irão tomar conta do céu da cidade vizinha; maior expectativa é pelo “Night Glow”

publicado em 13/05/2022

Balões de todo Brasil devem voltar a tomar conta do céu de Fernandópolis em comemoração ao aniversário da cidade vizinha Foto: Prefeitura de Fernandópolis

Da redação

A realização do 2º Festival de Balonismo está confirmada na programação do aniversário de Fernandópolis, que será celebrado no próximo dia 22. O evento está agendado para os dias 27, 28 e 29 de maio e devem atrair para a cidade os principais competidores do país. O festival é organizado pela Confederação Brasileira de Balonismo.

As principais provas serão centralizadas no Estádio Claudio Rodante, mas há previsão dos balões decolarem a partir da praça central da cidade. Na programação, estão previstos eventos como a “Carreata de Fogo” e da “Night Glow”, atrações que são as mais aguardadas pelo público e agendadas para o sábado (28), a partir das 18h30.

A “Night Glow” é muitas vezes tida como um clímax de um festival de balão de ar quente, quando os balonistas preparam seus balões para serem inflados como se eles fossem decolar, mas eles ficam flutuando a alguns metros de altura do chão. Os queimadores (maçaricos) alimentados por gás propano são acesos periodicamente para manter os balões inflados com ar quente para continuar flutuando. Uma vez que o evento ocorre normalmente à noite, os balões enormes brilham como lâmpadas ou lanternas chinesas, dando uma exibição espetacular para o público.

Pela programação, no dia 27 de maio, no final da tarde, será realizada a primeira prova do Festival, denominada Caça a Raposa. Um balão chamado de raposa decola em voo livre e ganha uma vantagem de dez minutos, passado esse tempo o juiz autoriza a decolagem dos demais competidores, que devem segui-lo.



O balão raposa faz o possível para dificultar a perseguição, o ganhador da prova é o balão perseguidor que pousar mais perto dele ou lançar sua marca mais próxima. A prova inicia no Estádio Claudio Rodante.

No segundo dia do festival as provas do período manhã, possivelmente devem ocorrer na praça central. A noite estão programadas as provas Night Glow e Carreata de Fogo a partir das 18h30 no Estádio. O Festival termina no domingo (29), com provas no Estádio.