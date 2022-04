O vereador João Pedro da Caixa (PSDB) requereu do Executivo informações sobre a empresa concessionária de prestação de serviços

publicado em 08/04/2022

JP da Caixa quer que a empresa encaminhe planilhas de custos e comprovantes dos pagamentos mensais (Foto: Reprodução)

O vereador João Pedro da Caixa (PSDB), de Fernandópolis, requereu do poder Executivo informações sobre a empresa concessionária de prestação de serviços na área de engenharia para triagem, destinação ambientalmente adequada e processamento de resíduos sólidos oriundos da construção civil e outros.JP da Caixa quer que a empresa encaminhe planilhas de custos e comprovantes dos pagamentos mensais da referida concessão, referente ao período de 2019 até a presente data, além de informações de pagamento do ISS ao município.Ele solicita ainda que a Secretaria de Meio Ambiente informe se tem acompanhado a execução do serviço e realizado as fiscalizações necessárias conforme estabelece os termos da relação em lei.A Lei 4656/2017 dispõe sobre o Sistema de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos da Construção Civil e JP da Caixa quer saber se de fato está havendo a classificação dos resíduos, além do cumprimento do estabelecido na Lei, visto que o município tem subsidiado a empresa e há necessidade de acompanhamento para ver se de fato esta necessidade ainda é necessária.*Com informações do site