Caso é apurado por um inquérito na Polícia Civil e também em um procedimento aberto no Conselho de Ética da Câmara da cidade vizinha

publicado em 12/04/2022

O vereador Claudenilson Alves de Araújo, é investigado na Câmara e na polícia por suposto uso irregular do carro do Legislativo (Foto: Assessoria)

Da redação

A Polícia Civil de Fernandópolis abriu um inquérito para investigar a prática de eventual crime de peculato supostamente praticado por um vereador da cidade vizinha. O procedimento apura a denúncia de que o Claudenilson Alves de Araújo (PSC), mais conhecido como ‘Pastorzão’, teria utilizado o carro oficial da Câmara Municipal, uma Toyota/SW4 (recém-adquirida por mais de R$ 400 mil), para visitar o filho na Penitenciária de Paulo de Faria.

A investigação em questão vai averiguar se houve o crime de peculato, por envolver agente público (vereador) que, “em razão do cargo, tem a posse de bem público, e se apropria ou desvia o bem, em benefício próprio ou de terceiros”. Inicialmente o inquérito tem prazo de 30 dias, mas segundo o delegado seccional de Fernandópolis, Oreste Carósio Neto, o mesmo pode ser prorrogado, dependendo da agilidade das informações encaminhadas pela Câmara e oitivas das pessoas envolvidas.

Paralelo ao trabalho policial, o caso também é apurado pelo Conselho de Ética do Legislativo fernandopolense. Concluso o procedimento interno, o relatório do feito será colocado em votação e poderá resultar em advertência, suspensão ou até na cassação do mandato, caso o plenário decida. Neste caso, quem assumiria sua vaga na Câmara seria o radialista Wilian Alduino, que é o primeiro suplente da chapa.

O inquérito policial, por sua vez, caso seja configurada a prática de crime, poderá resultar em uma denúncia formulada pelo Ministério Público.

Um procedimento administrativo também foi aberto contra o servidor/motorista, que teria acompanhado Pastorzão na viagem à penitenciária em Paulo de Faria, onde o filho do vereador se encontra preso, acusado de tráfico de drogas.

Outro lado