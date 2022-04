Com a implantação, a Prefeitura espera economizar aproximadamente R$ 180 mil por mês em despesas com energia elétrica

publicado em 12/04/2022

O prefeito Adilson Segura já assinou a ordem de serviço para construção da usina de energia solar; o prazo para obra é de 12 meses (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

A Prefeitura de Valentim Gentil irá construir uma usina de energia solar fotovoltaica no município. O sistema terá capacidade de gerar 1.061 kWp, equivalente a 133.684 kWh/mês, através de 2.002 painéis solares, que ficarão instalados em diversos prédios públicos municipais.

O prazo estimado para conclusão das obras, que serão executadas pela empresa Lopes Energia Solar Ltda, vencedora do processo licitatório, é de até 12 meses.

Os recursos para execução das obras, no valor de R$ 5,5 milhões, são parte de um financiamento obtido pelo município junto à Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 10 milhões, sendo que o restante da verba será empregado futuramente na substituição das lâmpadas comuns do sistema de iluminação pública por luminárias de tecnologia LED.

De acordo com o Departamento de Finanças do Município, as parcelas começarão a ser pagas em 24 meses e terão um custo médio de cerca de R$ 104 mil mensais, além de juros inerentes ao financiamento.

Em contrapartida, a Prefeitura espera economizar aproximadamente R$ 180 mil por mês em despesas com energia elétrica.