O acidente ocorreu nas proximidades do Posto Gramadão, onde a mulher trabalhava

publicado em 09/04/2022

Ana Paula dos Santos Silva, de 27 anos, morreu no acidente na Euclides da Cunha. Ela fazia aniversário neste sábado

Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (9), na rodovia Euclides da Cunha, em Meridiano, tirou a vida de uma mulher de 27 anos e deixou gravemente ferido o seu companheiro de 30 anos. O acidente ocorreu nas proximidades do Posto Gramadão, onde a mulher trabalhava.

Segundo informações, o casal transitava em uma moto Honda/Biz no sentido Fernandópolis a Votuporanga quando, por circunstâncias desconhecidas, foram atingidos na traseira por um veículo modelo Renault que estava no mesmo trajeto.

Com o impacto a motocicleta ficou totalmente destruída. O Corpo de Bombeiros de Votuporanga prestou os primeiros socorros as vítimas, mas a jovem identificada como Ana Paula dos Santos Silva, de 27 anos, faleceu ainda no local. O seu companheiro Ailton Pereira Santos foi socorrido por uma unidade do resgate do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Votuporanga.

Ana Paula era moradora da cidade de Meridiano e funcionária do Auto Posto Gramadão. A morte de Ana Paula repercutiu nas redes sociais com grande consternação entre amigos e familiares já que a jovem fazia aniversário justamente neste sábado (9). Antes de sair para o trabalho na manhã deste sábado ela fez um post sobre seu aniversário nas redes sociais.