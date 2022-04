Caso aconteceu no bairro Estância Suíça, na tarde de quarta-feira (20); animal não ficou ferido

publicado em 22/04/2022

A cena foi gravada por uma moradora e publicada nas redes sociais (Fotos: Arquivo pessoal)

Um idoso de 71 anos foi multado em R$ 3 mil após ser flagrado usando um carro para puxar uma vaca. O caso aconteceu no bairro Estância Suíça, em São José do Rio Preto, na tarde de quarta-feira (20).A cena foi gravada por uma moradora e publicada nas redes sociais. É possível ver no vídeo que o homem usou uma corda para amarrar e puxar o animal por vários metros.A Polícia Militar Ambiental ficou sabendo do caso, compareceu ao bairro e multou o idoso em R$ 3 mil. A vaca foi apreendida e levada para um lugar seguro. Ela não apresentava nenhum tipo de ferimento.*Com informações do site g1