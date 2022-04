Motorista não viu o pedestre e acabou atingindo o homem; causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil

publicado em 11/04/2022

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil (Foto: Reprodução)

Um homem de 50 anos morreu atropelado por um carro ao tentar atravessar a Rodovia Washington Luís, no sentido entre Cedral e São José do Rio Preto, na madrugada de sábado (9).Segundo o boletim de ocorrência, o motorista estava seguindo pela via quando atingiu Deusly Araújo De Oliveira, que morreu no local. Ainda de acordo com ele, outro carro passou por cima do corpo, porém, não parou para prestar socorro.O condutor realizou o teste de etilômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Ele foi ouvido e depois liberado.As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.*Com informações do site