publicado em 07/04/2022

A eliminação da cobrança adicional resultará em uma redução média de 20% na conta de luz do consumidor residencial (Foto: Reprodução)

O CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico), vinculado ao MME (Ministério de Minas e Energia) anunciou na quarta-feira (6) que a bandeira tarifária escassez hídrica será encerrada no próximo dia 16. O MME anunciou também que será aplicada a bandeira verde (sem cobrança adicional).A bandeira escassez hídrica é a mais cara do sistema e foi criada por uma resolução do CMSE. Ela incide nas contas de luz desde setembro de 2021 e foi implantada na tentativa de cobrir os custos adicionais diante das medidas adotadas para enfrentar a escassez hídrica.A decisão antecipa em duas semanas a retirada do custo extra – a previsão inicial era de que a medida durasse até 30 de abril. A bandeira escassez hídrica adicionou R$ 14,20 às contas de energia para cada 100 mWh consumidos (exceto para as famílias inscritas na Tarifa Social).Estabelecer as tarifas e acionar as demais bandeiras tarifárias (verde, amarela e vermelha) são atribuições da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Em nota, a agência disse que especificamente "a decisão da retirada da bandeira escassez hídrica compete ao CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico)".O governo afirma que o nível de chuvas nos últimos meses e a adoção de medidas emergenciais permitiram reduzir o acionamento das usinas termelétricas, mais caras e poluentes que as hidrelétricas.De acordo com o ministério, a eliminação da cobrança adicional resultará em uma redução média de 20% na conta de luz do consumidor residencial.O fim da bandeira de escassez hídrica foi uma decisão do CMSE. A vigência da bandeira estava prevista até o fim de abril. Porém, o conselho decidiu interromper a cobrança da bandeira antecipadamente devido à "significativa melhora nas condições de atendimento" e à menor demanda pelo acionamento de usinas térmicas.Segundo comunicado do conselho, o CMSE revogou a autorização de acionamento de usinas termelétricas para retomar a operação ordinária do sistema."Essa decisão [...] se refletirá na redução dos custos aos consumidores de energia elétrica brasileiros, mantida a segurança do atendimento", afirmou.Em rede social, o presidente Jair Bolsonaro (PL) também afirmou que todos os consumidores de energia deixarão de pagar a bandeira de escassez hídrica a partir de 16 de abril, quando disse que será acionada a bandeira verde.*Com informações do site