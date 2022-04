Na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol, são esperados 225 mil veículos

publicado em 20/04/2022

Previsão de dias e horários com maior tráfego:

Dias e horários das restrições em São Paulo:

O feriado de Tiradentes deverá movimentar as rodovias da região de Rio Preto entre esta quinta-feira (21) e o domingo (24), período em que as polícias Militar Rodoviária e Rodoviária Federal e as concessionárias realizarão operações a fim de garantir a segurança nas vias.Nas rodovias estaduais, a previsão é que 352 mil veículos trafeguem pelas rodovias administradas pela AB Triângulo do Sol. Na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol, são esperados 225 mil veículos.Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Matão e Bebedouro, e Carlos Tonanni/Nemésio Cadetti/Lauretino Mascari/Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema, a expectativa é de 73 mil e 54 mil veículos, respectivamente.A Triunfo Transbrasiliana, Concessionária que administra o trecho paulista da BR-153, estima que 140.800 veículos percorrerão a rodovia. O CCO (Centro de Controle de Operações) da Concessionária prevê maior tráfego na saída para o feriado, nesta quarta-feira (20), com 33.400 veículos.A concessionária informou, ainda, que a BR-153 em São Paulo irá contar com restrições de obras para não prejudicar a circulação de veículos.Durante o feriado prolongado, todo o efetivo operacional da Concessionária estará de prontidão para atender aos usuários da BR-153. Também estarão disponíveis os serviços oferecidos pelas sete bases de atendimento localizadas em Nova Granada, Rio Preto, Ubarana, Guaiçara, Marília, Ocauçu e Ribeirão do Sul.Em cada uma das bases o motorista conta com espaço climatizado que oferece álcool em gel 70%, água gelada, café, banheiros, fraldários, wi-fi gratuito e atendentes treinados que fornecem informações em geral sobre a rodovia. As bases funcionam 24h, sete dias na semana.Ao longo de todo o trecho paulista da BR-153, a Triunfo Transbrasiliana possui 122 câmeras monitoradas 24h por profissionais treinados no CCO (Centro de Controle de Operações) para oferecer serviços com ainda mais agilidade no atendimento a emergências médica e/ou mecânica aos usuários.O Centro de Controle permite a comunicação em tempo real via rádio com as viaturas disponíveis em uma das sete Bases Atendimento aos Usuários, com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e também com o Corpo de Bombeiros em casos de ocorrências.O sistema de monitoramento de câmeras, desde a sua implantação, é compartilhado com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) para a fiscalização da rodovia.Importante destacar que a Triunfo Transbrasiliana apenas disponibiliza as imagens para que as autoridades policiais realizem a fiscalização e possíveis autuações de motoristas que cometam irregularidades de trânsito como evasão de pedágios, condutas que podem causar acidentes, além de excesso de velocidade.20/04 (quarta-feira) – entre 16h e 23h21/04 (quinta-feira) – entre 6h e 12h24/04 (domingo) – entre 15h e 22h20/04 (quarta-feira) Obras: Restrições após às 14h.Tráfego: sem restrições.21/04 (quinta-feira) Obras: Restrições até às 14h.Tráfego: sem restrições.22/04 (sexta-feira) Obras: sem restrições. Tráfego: sem restrições.23/04 (sábado) Obras: sem restrições. Tráfego: sem restrições.24/04 (domingo) Obras: a partir das 14h. Tráfego: sem restrição.*Com informações do jornal Diário da Região