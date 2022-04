Após cometer o crime, o ex-vereador foi encontrado morto na varanda da casa onde morava

publicado em 02/04/2022

Ex-vereador é encontrado morto após matar a ex-mulher com tiro em General Salgado (Foto: Reprodução G1)

Um ex-vereador de General Salgado foi encontrado morto na casa dele após matar a ex-mulher em um bar. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (2).

De acordo com a Polícia Militar, Antônio Alves, de 68 anos, conhecido como Nenê do Ônibus, atirou e matou a ex-companheira, de 42 anos, em um bar no Jardim das Flores. Ela foi encontrada atrás de um balcão com marcas de tiros.

Em buscas pela região, os policiais encontraram o corpo do vereador caído na varanda da casa onde morava. Ele estava com marca de tiro e uma arma ao lado do corpo.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela polícia.

*G1 Rio Preto