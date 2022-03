O deputado federal, Geninho Zuliani, atendeu a uma solicitação de Matheus e destinou os recursos por meio do Ministério da Saúde

publicado em 12/03/2022

Matheus Marcondes anunciou a conquista de R$ 150 mil para a saúde de Álvares Florence, por meio do deputado Geninho Zuliani (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Eleito para o seu primeiro mandato aos 24 anos, o vereador Matheus Marcondes, do União Brasil (partido que nasceu da fusão do DEM com o PSL), que atualmente ocupa o cargo de primeiro-secretário da Câmara de Álvares Florence, já inicia a colheita dos frutos de seu trabalho. Em entrevista ao, o parlamentar anunciou a conquista de R$ 150 mil para o custeio da saúde em seu município e no Distrito de Boa Vista dos Andradas.A verba foi encaminhada pelo deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil), por meio do Ministério da Saúde, e já está disponível para que a Prefeitura use no incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde, com foco no cumprimento de metas.“Entrei em contato com a assessoria do deputado em Brasília e apresentei a necessidade de Álvares Florence, pois hoje a saúde é prioridade no município e o momento que estamos passando aumenta ainda mais essa responsabilidade para o bem-estar da população”, explicou o vereador.Matheus fez questão de agradecer ao deputado Geninho Zuliani por atender sua reivindicação e afirmou que continuará seu trabalho em busca de melhorias para a cidade.“Me sinto muito feliz e orgulhoso, pois essa não é uma conquista só minha, mas sim de toda a população de Álvares Florence. Agradeço a todos que confiaram em mim nas eleições e a minha forma de retribuir é com muito trabalho. Podem ter certeza que vamos lutar por muito mais até o fim de nosso mandato”, concluiu.