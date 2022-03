Evento vai acontecer de 27 a 30 de abril, com shows de Matogrosso & Mathias, João Bosco & Vinícius, Bruno & Marrone e Maiara & Maraisa

publicado em 18/03/2022

O público poderá escolher entre pista/arquibancada ou camarote no Valentim Rodeio Show, que vai acontecer entre 27 e 30 de abril (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Da redação

As vendas de ingressos para o Valentim Rodeio Show estão abertas. O evento vai acontecer de 27 a 30 de abril, com shows das duplas Matogrosso & Mathias, João Bosco & Vinícius, Bruno & Marrone e Maiara & Maraisa.O público poderá escolher entre dois setores: pista/arquibancada ou camarote. Na pista, a entrada será gratuita no primeiro dia do rodeio (o dia 27); enquanto na segunda noite (no dia 28), a entrada será um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.Já para sexta-feira ou sábado (dias 29 e 30, respectivamente), o primeiro lote de ingressos diários custa R$ 40, enquanto o valor da permanente (duas noites) é R$ 70.Em relação aos camarotes, os valores são de R$ 80 para as duas primeiras noites (dias 27 e 28), e R$ 100,00 para as duas últimas noites (dias 29 e 30). A permanente do camarote sai por R$ 350.Os ingressos para a pista e camarote podem ser comprados no Escritório do Rodeio e na Drogaria Pinheiro, em Valentim Gentil, além das principais lojas country de Votuporanga e Fernandópolis. Há ainda a opção de compra on-line, noO Valentim Rodeio Show é uma realização das empresas Ivan Silva Produções Artísticas e Vale do Sol Eventos, com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal de Valentim Gentil.