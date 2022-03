A animação ficou por conta do cantor Danilo Lussan e da dupla Wesley e Gustavo, que colocaram os moradores da cidade para dançar

publicado em 15/03/2022

A confraternização tinha como objetivo de enaltecer o papel da mulher na sociedade e promover lazer e desenvolvimento para Álvares Florence (Fotos: A Cidade)

Da redação

Para encerrar a semana de comemorações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Álvares Florence realizou na última sexta-feira (11) dois grandes shows para toda população. A animação ficou por conta do cantor Danilo Lussan e da dupla Wesley e Gustavo, que colocaram os moradores da cidade e do Distrito de Boa Vista dos Andradas para dançar.A confraternização, que tinha como objetivo de enaltecer o papel da mulher na sociedade e promover lazer e desenvolvimento para Álvares Florence, foi realizada no Centro de Lazer do município.Com decoração temática, equipes de segurança e respeito aos protocolos de saúde, a população pôde desfrutar de momentos de lazer ao som de boa música e muita alegria. Famílias inteiras se reuniram em um ambiente agradável, que arrancou muitos elogios.O evento começou com o “Especial Melhor Idade”, sob o comando de Danilo Lussan. Logo na sequência Wesley e Gustavo subiram ao palco e levaram o evento noite à dentro, para a alegria de todos.As comemorações foram realizadas pela Prefeitura de Álvares Florence, por meio do prefeito Adilson Leite, e coordenadas pela primeira-dama, Neusa dos Santos Leite.