O incêndio, causado por um curto circuito em uma fritadeira elétrica, provocou a interdição parcial do shopping

publicado em 29/03/2022

O acidente aconteceu em um dos restaurantes da praça de alimentação (Foto: Reprodução/Cidadão)

No início da noite de segunda-feira (28), um incêndio causado por um curto circuito em uma fritadeira elétrica provocou a interdição parcial do Shopping Center Fernandópolis. O acidente aconteceu em um dos restaurantes da praça de alimentação, que acionou o sistema de sprinkler, que é um conjunto de pequenos chuveiros ligados a um sistema de bombeamento de água, que em caso de incêndios são ativados para combater as chamas.O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio rapidamente. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Os demais restaurantes foram obrigados a suspender atendimento ao público e os funcionários ajudaram na limpeza e manutenção da área. Membros da Defesa Civil também estiveram no local, após o teto do restaurante ter cedido e desabado durante o incêndio.Essa foi a terceira vez que esse mesmo restaurante pega fogo na praça de alimentação do Shopping Center Fernandópolis. No dia 18 de março, um princípio de incêndio também foi registrado, mas o primeiro aconteceu no dia 7 de abril de 2018. Os motivos foram os mesmos: a fritadeira elétrica.*Com informações do