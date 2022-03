As inscrições abriram nesta semana, devem ser feitas pela internet e ficarão abertas até as vagas serem preenchidas, informou a Prefeitura

publicado em 16/03/2022

Valentim Gentil está entre os municípios que aderiram ao programa “Formação para o Interior”, do governo do Estado de São Paulo (Fotos: Reprodução)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO programa “Formação para o Interior”, do governo do Estado de São Paulo, oferece 20 oficinais culturais para os moradores de Valentim Gentil, um dos municípios que aderiu à iniciativa.As inscrições abriram no começo desta semana, devem ser feitas pela internet e ficarão abertas até as vagas serem preenchidas.Confira abaixo algumas das oficinais do programa:Esta oficina abordará os principais fundamentos para formatação de projetos culturais, como descrição de objetivos e justificativas, organização de cronograma e orçamento tendo como base ProAC Editais – programa de fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.A oficina abordará os principais fundamentos para formatação de projetos culturais para inscrição na Lei Federal de Incentivo à Cultura e no ProAC ICMS - Programa de Fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.A atividade tem como intenção orientar os participantes para o desenvolvimento de projetos culturais e negócios criativos, alinhados ao seu fazer já em prática. Objetiva-se que ao final dos encontros os participantes estejam aptos a elaborar seu projeto cultural e impulsionar o seu negócio criativo partindo de suas experiências individuais e em conformidade às leis e programas de incentivo à cultura.Esta oficina versará sobre a linguagem dramatúrgica, as ferramentas básicas para a escrita teatral, e a prática dessa escrita. Serão realizados exercícios práticos de escrita, leitura e análise de peças teatrais, de diferentes épocas, gêneros e formatos, para que os participantes possam entrar em contato com a diversidade da escrita teatral ao longo do tempo.A oficina tem por objetivo levar o conhecimento das vibrações e potencialidades das cores no cotidiano, a intenção é refletir sobre a preferência de algumas cores, o impacto delas nas emoções e como tirar o estigma e ressignificar determinadas cores. Por meio da expressão livre do desenho e do uso de materiais simples como guache e aquarela será possível vivenciar o poder das cores em nossas vidas.Com a popularização da crítica de cinema em formato de vídeo no Youtube, a análise de filmes ganhou maior visibilidade e interesse das pessoas. O objetivo desta oficina é abordar os elementos constitutivos de uma crítica audiovisual, de curta-metragem, longa ou série. Apresentaremos técnicas de análise do conteúdo do filme e de seus aspectos de linguagem. Utilizaremos filmes nacionais como estudo de caso.Quem quiser participar da oficina deve estar interessados na realização de críticas audiovisuais e em projetos de pesquisa para a pós-graduação. A oficina é voltada para estudantes, graduados ou educadores das áreas de Arte, Comunicação, Design, Cinema e Audiovisual.Neste clube de leitura sera´ apresentada a tipologia narrativa do conto e sua relac¸a~o com a literatura italiana, partindo das origens para chegar ate´ o se´culo 20. Concisa~o, agilidade de linguagem e brilho inventivo caracterizaram ao longo dos se´culos os grandes contos da literatura: partindo das origens, será apresentada como nasce essa forma textual e quais sa~o as tipologias que a precedem; será discutida a relac¸a~o entre escrita e oralidade, na fricc¸a~o que se gera entre tradic¸a~o e inovac¸a~o. Serão abordados autores e autoras que deixaram importantes contribuic¸o~es para o conto italiano, mantendo sua especificidade e, ao mesmo tempo, promovendo a linguagem universal da literatura (Boccaccio, Basile, Verga, Deledda, Pirandello, Svevo e Moravia, entre outros).Em meados dos anos 70, o Soul Funk invadiu terras Brasileiras e conquistou a população negra que habitava os morros do Rio de Janeiro. A musicalidade do Funk Americano foi tão marcante para essa população, que foi criado o Funk Carioca. Esta palestra visa destacar a historicidade do movimento funk, além de ressaltar a importância das mulheres e das crianças dentro desta cultura que hoje é reconhecida como fenômeno cultural em grande parte das periferias no Brasil.O que significou para o mercado internacional de cinema a ascensão dos filmes de super herói dos anos 2000 em diante? O Boom das Franquias com 5, 6 filmes é um reflexo? Como esses filmes afetam produtores brasileiros de cinema? É possível contar histórias muito parecidas usando a tal “Fórmula Marvel” e ainda manter o valor artístico do filme? A forma como esses filmes passaram a preencher os calendários dos estúdios e a maioria das salas de cinema mundo afora levantou uma série de debates dentro da comunidade cinematográfica sobre o valor artístico desses blockbusters, o tipo de público que eles formam e mesmo a qualidade dos filmes que vêm sendo feitos. Nesta oficina vamos debater todas essas questões e tentar ampliar o debate analisando os argumentos dos cineastas, o contexto e o crescimento da formação da indústria cinematográfica hollywoodiana para se tornar o que é hoje.A lista completa das oficinas, bem como os links de inscrição,