Uma das professoras chacoalhou e tampou a boca de uma criança, enquanto a outra docente não teria feito nada para impedir

publicado em 25/03/2022

O caso foi registrado na creche Irmã Julieta de Rio Preto (Foto: Redes sociais)

Duas professoras foram demitidas de uma creche no Jardim Urano, em São José do Rio Preto, nesta semana, depois que câmeras de segurança da instituição registraram agressões a uma criança. As profissionais também foram flagradas dormindo e mexendo no celular.

A demissão foi por justa causa, pois os fatos aconteceram durante o expediente. As imagens mostraram que uma das professoras estava chacoalhando uma criança e tampando a boca dela de modo a abafar o choro. A outra viu o ocorrido e não fez nada para impedir.

A direção recebeu uma denúncia e checou as imagens. Em seguida, na segunda-feira (21), as duas profissionais foram demitidas.

O caso foi registrado na creche Irmã Julieta, que é administrada pelo Centro Social do Estoril e tem convênio com a prefeitura. Por nota, a Prefeitura de Rio Preto informou que "a Secretaria de Educação repudia toda e qualquer forma de violência".

"Informamos ainda que a Educação mantém parceria com a OSC Centro Social do Estoril, responsável pela creche Irmã Julieta. A unidade é supervisionada pela Secretaria de Educação e a diretoria da unidade foi orientada com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente sobre os casos de violência. Todas as providências legais foram tomadas pela OSC", diz a nota.

O Ministério Público está acompanhando o caso e vai notificar o juiz da Infância e Juventude. A criança, que era nova na creche, continua na instituição após a demissão das professoras.