O objetivo da ação da Prefeitura para os profissionais da área foi trazer conteúdo voltado para melhorar a qualidade de ensino

publicado em 10/03/2022

As formações oferecidas aos profissionais da Educação trouxeram conteúdo voltado para melhorar a qualidade de ensino (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Da redação

Neste início de ano, a Prefeitura de Valentim Gentil, por meio da Secretaria de Educação, promoveu diversas formações para os profissionais da área. Com conteúdo voltado para melhorar a qualidade de ensino, participaram dos encontros professores. gestores da Educação, monitores de transporte escolar e da creche, auxiliares de desenvolvimento infantil, cuidadoras, equipe da cozinha e outros.Nos dias 03 e 04 de março, os professores da rede municipal participaram de encontro formativo da Educação Infantil e Ensino Fundamental, ministrado por Oliver Lima com o tema: “Educação das infâncias: integrando corpo, mente e emoções”. No segundo dia, o cabo Marcus Humberto, do Corpo de Bombeiros, falou sobre primeiros socorros e outros procedimentos de urgência e emergência.As monitoras da Creche Municipal “Adelson Carlos de Souza”, auxiliares de desenvolvimento infantil e cuidadoras também passaram por formação com Kamila Jianoto, com o tema: “A importância dos processos e rotina para o desenvolvimento infantil”.Para as equipes que trabalham nas cozinhas da rede municipal de ensino, houve treinamento sobre boas práticas de fabricação, com Maria Cláudia dos Santos Benhocci. Foram abordados tópicos como higiene pessoal, recebimento e armazenamento de produtos, limpeza e organização da cozinha, temperatura e outros.Os monitores de transporte escolar também passaram por capacitação com o objetivo de ressaltar as atribuições e como manter a segurança e a integridade física e psicológica do aluno durante o transporte, além de outros temas importantes para o desempenho da função. A formação foi ministrada por André Paulo Martins.