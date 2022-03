Administração Municipal não deixou a data passar em branco e celebrou a data com as mulheres da cidade

publicado em 10/03/2022

A palestrante da tarde, Nayara Canato, com o prefeito Adilson Leite, a primeira dama Neusa e as idosas presentes no evento (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Álvares Florence promoveu na terça-feira (08) uma ação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa teve como objetivo valorizar e reconhecer o papel de cada moradora no desenvolvimento da cidade e na construção de uma sociedade melhor.A celebração começou com um café da manhã com as servidoras públicas municipais da cidade e do Distrito de Boa Vista dos Andradas. O prefeito Adilson Leite, acompanhado da primeira-dama Neusa dos Santos Leite, passou por todos os setores da Administração Municipal, tanto na Prefeitura, como nas escolas, unidade de saúde e demais órgãos públicos, onde homenageou cada colaboradora e entregou um presente em reconhecimento do trabalho desenvolvido por elas.“As mulheres têm uma forma especial de lidar com cada situação que, muitas vezes, nós homens não temos. Por isso é importante reconhecer e destacar o papel de cada uma delas no desenvolvimento de nossa cidade”, destacou o prefeito Adilson Leite (DEM).Já no período da tarde, a Prefeitura promoveu um chá da tarde com as idosas do CCI (Centro de Convivência de Idosos) do município. O encontro serviu como um momento de confraternização e também de aprendizado, já que foi ministrada uma palestra especial com a jornalista Nayara Canato.Com o tema “Juntas pela autoestima e Empoderamento feminino”, Nayara apresentou às convidadas o mundo a Inteligência Emocional, Constelação Familiar e Desenvolvimento Humano. Essas ferramentas, segundo a especialista, visam proporcionar ao povo uma melhor versão de si.