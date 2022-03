Mais de 5 quilômetros de estradas rurais do município vizinho serão recuperadas no município por meio do Programa Melhor Caminho

publicado em 01/03/2022

O anúncio foi feito pelo prefeito Adilson Segura ao lado de Ariadna, assessora de Itamar Borges, e do vereador Marcelo Livramento (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Da redação

O prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura (PSDB) anunciou, na segunda-feira (28), a assinatura de mais um convênio com o Governo do Estado para a recuperação de estradas rurais no município. Por meio do Programa Melhor Caminho, mais 5,4 quilômetros de estrada receberão melhorias.Já são cerca de R$2 milhões destinados por meio do programa, o que resultará em uma melhora significativa do escoamento agrícola e usuários das vias.“Queremos agradecer o nosso governador João Doria, o nosso vice Rodrigo Garcia e, principalmente, o nosso secretário (da Agricultura) Itamar Borges. Mais um trecho liberado para Valentim Gentil”, agradeceu o prefeito.A ideia do programa é buscar o desenvolvimento da zona rural, simplificando a vida do agricultor ao favorecer o escoamento da produção agropecuária, além de diminuir a erosão do solo e o assoreamento dos rios. Com o Programa, a trafegabilidade e a segurança nas estradas serão beneficiadas.