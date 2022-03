A entrada para a 27ª Festa De Peão do município “custará” apenas 1kg de alimento, que será destinado para Santa Casa de Votuporanga

publicado em 22/03/2022

Artistas se apresentarão na 27ª Festa de Peão do município entre os dias 6 e 10 de abril (Foto: Divulgação)

Da redação

A Prefeitura e a Câmara Municipal de Pontes Gestal realizam, de 6 a 10 de abril, mais uma edição da tradicional Festa de Peão do município. O evento, que tem como objetivo celebrar os 57 anos da cidade, traz uma grande grade de shows que vai desde o gospel até o popular sertanejo e o melhor: de graça. A entrada “custará” apenas 1kg de alimento não perecível que será revertido para a Santa Casa de Votuporanga.

A programação será aberta, no dia 6 de abril (quarta-feira), pelo cantor gospel, Anderson Freire, responsável por uma das canções cristãs mais tocadas de todos os tempos no Brasil: “Raridade”. No dia seguinte haverá a grande abertura do rodeio, com as principais tropas e os melhores peões do Brasil.

Já para a sexta-feira (dia 8 de abril), o final de semana começará muito bem com um grande show da dupla Edson & Hudson. No sábado, quem faz a alegria é a dupla Rio Negro & Solimões e para finalizar com chave de ouro, no aniversário da cidade, Eduardo Costa esbanja seu romantismo nos palcos do evento.

A iniciativa em colaborar com a Santa Casa de Votuporanga surgiu do prefeito Esmeraldo Cristiano Carolino, o Cristiano (PSDB) e da secretária municipal de Promoção Humana e Ação Social, Tatiane Romano Salgado Carolino.

“Depois de dois anos de pandemia, estamos retomando os eventos com toda responsabilidade e cuidados necessários. E para marcar nosso aniversário, nada melhor do que ajudar a Santa Casa de Votuporanga que é nossa referência. A população é muito generosa e dedicada em colaborar com a Santa Casa. Prova disso são arrastões e queimas do alho que já promovemos, como forma de agradecer pelos atendimentos”, disse o prefeito Cristiano.

Já Tatiane convidou a todos para colaborar e comemorar o aniversário da cidade. Ela destacou que a Santa Casa é uma instituição filantrópica e que merece colaboração. “São várias noites de festa e, em todas, com a entrada de alimentos. A nossa expectativa é a melhor possível e contamos, mais uma vez, com todos para alcançarmos excelentes resultados. Se cada um destinar um pouco, não temos dúvidas de que poderemos ajudar muitos pacientes. Já fomos atendidos lá ou temos familiares que precisaram da assistência médica. É o nosso momento de agradecer de forma prática e significativa”, ressaltou.