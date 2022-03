O parecer descartou a participação do deputado federal nas supostas fraudes na Universidade Brasil, de Fernandópolis, investigadas pela Polícia Federal na operação 'Vagatomia'

publicado em 11/03/2022

Parecer da Procuradoria da República apontou que não há provas da participação Fausto Pinato nas supostas fraudes (Foto: Assessoria)

Da redação

O parecer vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, descartou a participação do deputado federal Fausto Pinato (PP) nas supostas fraudes praticadas na Universidade Brasil, de Fernandópolis, investigadas pela Polícia Federal no âmbito da operação “Vagatomia”. As investigações apuram a denúncia de venda de vagas do Fies (Financiamento Estudantil do Governo Federal), principalmente para o curso de medicina.O parlamentar da região foi envolvido nas investigações após a Polícia Federal identificar e-mails com listas de alunos supostamente indicados por Pinato para serem admitidos no curso de medicina na universidade e interceptações telefônicas com o mesmo teor. Para o procurador responsável pelo caso, o material não prova a participação do deputado no suposto esquema.“Da análise de transição, não é possível concluir que o parlamentar estivesse envolvido nas ações dos investigados relacionadas à comercialização de vagas nas faculdades de medicina e nas fraudes de requerimentos de financiamentos, tão somente a existência de ‘meras e esparsas’ citações do seu nome em conversas telefônicas entre os investigados”, diz o procurador em seu parecer.O parecer agora será analisado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que deve definir pelo arquivamento do caso.