A confusão foi no bairro Solo Sagrado, a vitima permanece internada em estado grave

publicado em 07/03/2022

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada no peito durante uma briga na noite deste domingo (6), no bairro Solo Sagrado, região norte de Rio Preto (SP). De acordo com o boletim de ocorrência, Ismaily Moreira dos Santos estava em um churrasco, na rua Fernando Dias, quando o agressor apareceu para cobrar uma dívida. Os dois começaram a discussão, amigos e parentes da vítima entraram em briga com o suspeito, Rivaldo Yoshiharu Oshima de 54 anos. Durante a briga generalizada, Ismaily levou uma facada. Rivaldo também ficou ferido depois de ser atingido por várias pauladas, os dois foram encaminhados para UPA Norte e depois levados para a Santa Casa.Ismaily permanece em estado grave na UTI do Hospital, Rivaldo foi atendido e passa bem mas esta sob escolta no hospital. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.*Com informações do Sbt Interior