publicado em 11/03/2022

O evento, que será realizado no Centro de Lazer do município, faz parte da ação especial em celebração do mês das mulheres e terá entrada franca (Foto: Divulgação)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brEm continuidade as comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Álvares Florence promove nesta sexta-feira (11) dois shows para toda população. A partir das 20h, terá o “Especial Melhor Idade” com o músico Danilo Lussan e às 23h a animação ficará por conta da dupla Wesley e Gustavo.O evento, que será realizado no Centro de Lazer do município, faz parte da ação especial em celebração do Mês das Mulheres e terá entrada franca. A confraternização tem o objetivo de enaltecer o papel da mulher na sociedade e promover lazer e desenvolvimento para Álvares Florence.A iniciativa começou na terça-feira (08), com um café às servidoras públicas da cidade e do distrito de Boa Vista dos Andradas. Acompanhado da primeira-dama Neusa, o prefeito Adilson Leite, homenageou as colaboradoras de cada setor municipal e reconheceu seus esforços e dedicação ao trabalho prestado à comunidade.No mesmo dia, mas no período da tarde, a prefeitura promoveu um chá entre as idosas do CCI (Centro de Convivência de Idosos). O encontro teve a palestra da jornalista Nayara Canato, como tema: “Juntas pela autoestima e Empoderamento Feminino”, no qual foi levantada questões relacionadas a inteligência emocional, família e desenvolvimento humano.A programação especial é marcada pela importância da data no calendário da cidade. O prefeito Adilson Leite destacou que a vasta comemoração se dá pela atuação efetiva das mulheres na sociedade e essas lutas por espaço merecem reconhecimento.“As mulheres possuem um modo singular para lidar com várias situações, que nós homens não temos, por esse motivo, é muito importante prestar esse reconhecimento ao papel que cada uma delas desempenha em nossa cidade”, disse.