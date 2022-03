Os shows fazem parte de uma programação especial preparada para o município, que vai acontecer entre os dias 27 e 30 de abril

publicado em 03/03/2022

Quem gostar das duplas João Bosco e Vinícius e Matogrosso e Mathias vai poder assisti-las de graça em Valentim no final de abril (Fotos: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brQuem gostar das duplas sertanejas João Bosco e Vinícius e Matogrosso e Mathias vai poder assisti-las de graça em Valentim Gentil no final de abril. Os shows fazem parte de uma programação especial – entre os dias 27 e 30 de abril - preparada para o município, que ainda vai contar com apresentações de Bruno e Marrone e Maiara e Maraisa.Além de poder assistir João Bosco e Vinícius e Matogrosso e Mathias gratuitamente, os munícipes poderão contribuir com um quilo de alimento, de maneira solidária, na entrada dos shows. Esses alimentos serão direcionados para a parte em situação de vulnerabilidade social da população do município, conforme explicou o prefeito Adilson Segura (PSDB), em entrevista ao jornalJá os outros shows de Bruno e Marrone e Maiara e Maraisa terão ingressos para pista e camarote. Os valores, porém, ainda não tinham sido divulgados pela empresa organizadora dos eventos até a tarde de ontem, segundo o prefeito.Segura também ressaltou a importância dos eventos para a população de Valentim Gentil, principalmente as apresentações gratuitas, num momento em que a vacinação contra a Covid avança na cidade.O prefeito também acrescentou que os shows serão uma oportunidade para celebrar o aniversário do município, que, oficialmente, é no dia 03 de maio. Neste ano, a cidade completa 79 anos.