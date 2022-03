Foram abertas cerca de 9,2 mil vagas em 116 unidades de atendimento do Detran para o mutirão, que será realizado neste sábado (19)

publicado em 17/03/2022

Esse será o terceiro mutirão voltado para a renovação de CNH realizado neste ano no Poupatempo de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

O Detran.SP realiza neste sábado (19), em parceria com o Poupatempo, novo mutirão para a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Foram abertas cerca de 9,2 mil vagas em 116 unidades de atendimento do Departamento de Trânsito integradas ao Poupatempo, incluindo a de Votuporanga. Esse é o terceiro mutirão realizado em 2022.Com base na retomada dos prazos para renovação das CNHs, determinada pela legislação federal, o mutirão tem como objetivo garantir que cidadãos com documentos vencidos entre setembro e outubro de 2020 (que devem renovar até dia 31 de março deste ano) regularizem suas situações antes do novo prazo de vencimento - aproximadamente 200 mil motoristas estão com as habilitações vencidas neste período.As vagas para agendamento dos serviços para o sábado estão liberadas pelo portal, app ou totens do Poupatempo, pois é necessário que o cidadão marque horário para ser atendido. O serviço presencial será oferecido no horário habitual de cada unidade. A prioridade é atender aqueles que estejam com a CNH para vencer ainda neste mês e precisam realizar alterações no documento, como transferência interestadual, por exemplo.Pelos canais digitais do Poupatempo e do Detran.SP é possível solicitar de forma online a renovação simplificada, sem a necessidade de ir presencialmente aos postos de atendimento. O único deslocamento obrigatório é para o exame médico na clínica credenciada ao órgão estadual de trânsito.“Para facilitar a vida dos condutores, a renovação da CNH passou a ser oferecida nas plataformas digitais do Detran e do Poupatempo e essa é uma realidade que veio para ficar, pois além de ser prática e segura, ela desburocratiza processos e evita deslocamentos desnecessários ao cidadão”, afirma Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP.Nos dois primeiros meses de 2022, foram realizados quase 600 mil atendimentos para renovações de CNH, sendo cerca de 390 mil por meio das plataformas digitais e outras 206 mil de forma presencial nos postos.*Com informações do