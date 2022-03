Conquista foi intermediada pelo presidente da Alesp, Carlão Pignatari e irá beneficiar quase 300 famílias da região

publicado em 25/03/2022

O presidente da Alesp, Carlão Pignatari, se reuniu com prefeitos e vereadores das cidades da região contempladas pela liberação (Foto: Assessoria)

Da redação

O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), se reuniu com prefeitos e vereadores de Américo de Campos, Parisi, Pontes Gestal e Mirassolândia em São Paulo, para confirmar, junto à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) as liberações da construção das moradias populares nas cidades.

Os pedidos, feitos pelos representantes das cidades, receberam o apoio do presidente da Alesp, e o governo paulista atendeu as demandas.

“Defendo que todo cidadão tenha direito a um lar, porque a casa própria traz dignidade e une uma família”, celebrou o deputado, ao anunciar a liberação de construção das moradias.

Liberação

O deputado disse, na ocasião, que tem trabalhado para realizar esse sonho, que é de milhares de pessoas do interior paulista. “Hoje foi a vez de confirmar a liberação de casas populares junto à CDHU para as cidades de Mirassolândia, Parisi, Américo de Campos, Pontes Gestal e Adolfo. Pedidos feitos pelos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios e que serão atendidos pelo governo. Em breve, os convênios serão assinados e o sonho da casa própria vai se tornar realidade para muitas famílias dessas cidades”, disse Carlão.

Em Mirassolândia, serão 60 moradias. A prefeitura já disponibilizou o terreno e a CDHU vai entrar com as construções, assim como em Parisi, que terão 30 casas. Em Américo de Campos serão 80 habitações, e em Pontes Gestal serão 116 unidades habitacionais. O número de moradias em Adolfo depende de definição da prefeitura, mas em breve será anunciado, segundo a Alesp.