Emenda de R$ 200 mil possibilitou a compra de um Ônix sedan e uma Spin de sete lugares, que serão usados no transporte de pacientes

publicado em 11/03/2022

Os veículos adquiridos por meio da emenda do Carlão serão usados para transportar pacientes sob tratamento em unidades da região (Fotos: Assessoria)

O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado Carlão Pignatari (PSDB) destinou dois veículos para a Secretaria de Saúde do município de Gastão Vidigal, por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil.O Ônix sedan e a Spin de sete lugares, adquiridos com o recurso enviado pelo deputado, serão utilizados no transporte de pacientes sob tratamento em outras unidades de saúde da região.De acordo com o prefeito Sebastião Felisberto Fernandes, também conhecido como Tião Bertino (União Brasil), Gastão Vidigal contava apenas com ambulâncias e vans para fazer o deslocamento de idosos e outras pessoas que precisam fazer hemodiálises, radioterapias e quimioterapias em hospitais especializados, como os de Barretos e Jales.“Para nós, esses veículos que ganhamos do deputado Carlão serão de extrema importância, pois é uma forma de agilizarmos o tratamento dos pacientes que requerem uma certa exclusividade e maior atenção do município. Somos muito gratos por tamanho apoio”, disse Fernandes.Carlão afirmou que além de permitir essa maior flexibilidade, os carros trarão maior conforto para quem tanto precisa. “A cada conquista, para cada cidade e cada cidadão, a gente fica muito feliz. Esta semana foram os dois veículos de Gastão Vidigal que chegaram. Em breve, teremos muitos outros, para outros municípios também. Esse é o meu objetivo como deputado estadual, melhorar a vida das pessoas”, finalizou.