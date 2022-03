Acidente aconteceu na rodovia Euclides da Cunha. Trânsito precisou ser interditado nos dois sentidos para o Corpo de Bombeiros combater as chamas. Pista sentido Mato Grosso foi liberada, mas a outra permanecia interditada até as 19h30 desta segunda-feira

publicado em 01/03/2022

Ainda conforme a Polícia Rodoviária, o caminhão-tanque estava carregado de óleo diesel (Foto: Reprodução)

Um caminhão-tanque ficou completamente destruído após pegar fogo na Rodovia Euclides da Cunha, perto do trevo de Estrela D'Oeste, na tarde de segunda-feira (28).

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o incêndio começou depois que o veículo bateu na traseira de uma carreta.

O trânsito precisou ser interditado nos dois sentidos para o Corpo de Bombeiros combater as chamas, mas foi liberado por volta das 19h50 pelo acostamento.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária, o caminhão-tanque estava carregado de óleo diesel. O motorista do veículo que pegou fogo foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Estrela D'Oeste.



* Com informações do g1.