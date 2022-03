Para a sessão de cassação, foram convocados os vereadores suplentes

publicado em 10/03/2022

Na quarta-feira (9), com a suspensão da liminar da Justiça de Fernandópolis, a Câmara Municipal de Macedônia, município localizado a 18 quilômetros de Fernandópolis, realizou sessão extraordinária para cassação de cinco vereadores.

Na oportunidade, a sessão em questão teve início à tarde e se estendeu até a noite, sendo presidida pelo vereador Paulo Martineli.

Perda de mandato

No final da sessão foi decretada a perda de mandato dos vereadores Mônica Vieira (presidente da Câmara), Gustavo Ribeiro da Silva, Monique Hiraki, Valtemir Marques de Toledo e Abílio José Marques. Mônica e Abílio tiveram sete votos pela cassação. Os demais vereadores perderam o mandato com seis votos. A situação será comunicada à Justiça Eleitoral.

Comissão Processante

De acordo com a denúncia, que gerou a constituição da Comissão Processante, a presidente da Câmara, Mônica Vieira, teria usado recurso público para pagamento de advogado que atuou na defesa dela e dos demais vereadores denunciados que figuraram em processo como polo passivo da ação, atitude considerada incompatível com o decoro parlamentar e por improbidade administrativa

Suplentes

Para a sessão de cassação, foram convocados os vereadores suplentes: Jesus dos Santos Rodrigues, Valdemir Pontes Ferreira Junior, Kelly Cristina da Silva, Laurenir de Fátima Araújo e Wilson Francisco de Souza. A Câmara, agora, dará posse aos suplentes que participaram da votação de cassação dos mandatos.

*Com informações do O Extra.net.