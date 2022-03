A assessoria do deputado federal Fausto Pinato, que tem sua base em Fernandópolis, ainda irá avaliar se sairá ou não do PP

publicado em 04/03/2022

Fausto Pinato é o único deputado da região que deve aproveitar a janela partidária, apesar de ainda não ter definido a mudança (Foto: Assessoria)

Aberta na quinta-feira (03), a chamada janela partidária não deve trazer grandes mudanças no cenário político da região. Isso porque, conforme apurado pelo, apenas um parlamentar com base eleitoral no noroeste paulista deve aproveitar o período para trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato.Trata-se de Fausto Pinato (PP), que tem sua base em Fernandópolis. Questionada por nossa reportagem, a assessoria do deputado federal afirmou que ele ainda irá avaliar, durante o período de janela, se sairá ou não do PP. Nos bastidores, porém, sua migração para o MDB, a convite do ex-presidente Michel Temer, já é tida como certa, apesar da existência de um diálogo mais contundente com o União Brasil (fusão do DEM com o PSL).A ida de Pinato para o União, no entanto, esbarra justamente em outro deputado federal da região: Geninho Zuliani, que é natural de Olímpia, mas tem domicílio eleitoral em São José do Rio Preto. Ao A Cidade o parlamentar foi enfático ao dizer que não pretende mudar de partido, “muito pelo contrário”. Apesar de manterem relações cordiais, sabe-se que Geninho e Fausto andaram se estranhando recentemente, inclusive tendo Votuporanga como um dos pilares da desavença.Por falar no União Brasil, outro deputado federal que tem ligações com a região e que não pretende deixar o “superpartido” é o General Peternelli. Apesar da boa relação com o presidente Jair Bolsonaro, o militar já havia afirmado, em sua última passagem pelos estúdios da, no mês passado, que não pretendia o acompanhar para o PL. Ontem sua assessoria ratificou a informação.O PL de Bolsonaro, aliás, segue sendo representado na região pelo deputado federal Luiz Carlos Motta. Ele não só pretende permanecer como está promovendo a reestruturação dos diretórios municipais do partido, como é o caso de Votuporanga. Com base também em Rio Preto, Motta tem representatividade na cidade por meio dos comerciários.Já em relação aos deputados estaduais, a janela partidária não promoverá nenhuma mudança na região. Os dois representantes do noroeste paulista na Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB) e Itamar Borges (MDB), são fiéis aos seus partidos e descartam qualquer hipótese de mudança.