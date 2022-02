Peritos apreenderam algumas cápsulas de calibre 38 no chão

publicado em 19/02/2022

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou no local encontrou uma equipe do Samu, que atestou o óbito da vítima (Foto: Ilustrativa/Prefeitura de Bertioga)

Dois desconhecidos, usando capacetes e armados com revólveres, atiraram e mataram um servente, de 22 anos, em uma casa de prostituição, no Jardim Paraíso, na Região Norte de Rio Preto. A execução aconteceu na noite desta quinta-feira (17).A Polícia Militar foi acionada e quando chegou no local encontrou uma equipe do Samu, que atestou o óbito da vítima.Segundo testemunhas, o jovem estava na casa de prostituição quando apareceram os assassinos.Peritos apreenderam algumas cápsulas de calibre 38 no chão. As investigações devem ser feitas pelo 4º DP rio-pretense.