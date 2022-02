Com parceira da Secretaria do Trabalho, o curso tem o objetivo de ajudar empreendedores ou interessados a aplicar negócios na internet

publicado em 21/02/2022

O Sebrae de Rio Preto, em parceria com a Secretaria do Trabalho, está oferecendo um curso online gratuito sobre conteúdos digitais (Foto: Reprodução/Google Maps)

O Sebrae de Rio Preto, em parceria com a Secretaria do Trabalho, está oferecendo um curso on-line gratuito sobre conteúdos digitais.O "Melhore sua presença digital" tem o objetivo de ajudar futuros ou atuais empreendedores a aplicarem negócios à internet.São 200 vagas, com inscrições abertas até esta segunda-feira (21). Elas devem ser feitasPara mais informações, o telefone (17) 3214-6683 foi disponibilizado pelo Sebrae.*Com informações do g1