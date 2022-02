O encontro, realizado na Câmara Municipal, contou com a participação de representantes do Poder Público e da sociedade civil

publicado em 23/02/2022

Durante a reunião, foram apresentados os novos conselheiros e realizada a eleição e posse da nova diretoria do CMMA (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente da Prefeitura de Valentim Gentil promoveu, ontem, a 1ª Assembleia Ordinária do CMMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente). O encontro, realizado na Câmara Municipal, contou com a participação de representantes do Poder Público e da sociedade civil organizada.Durante a reunião, foram apresentados os novos conselheiros e realizada a eleição e posse da nova diretoria do CMMA.O Conselho Municipal de Meio Ambiente é um espaço que se destina a colocar em torno da mesma mesa os órgãos públicos, os setores empresariais e políticos e as organizações da sociedade civil no debate e na busca de soluções para o uso dos recursos naturais e para a recuperação dos danos ambientais, segundo a Prefeitura.