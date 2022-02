As inscrições serão feitas exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura nos dias 17, 18, 21 e 22 de fevereiro

publicado em 15/02/2022

A Prefeitura de Valentim Gentil abriu um processo seletivo simplificado para 8 vagas de inspetor de alunos na rede municipal (Foto: Reprodução)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Valentim Gentil abriu um processo seletivo simplificado para inspetor de alunos da rede municipal. São oito vagas para o cargo e as inscrições serão feitas exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura – que fica na rua Cidadão João Novaes, nº747, no Centro - nos dias 17, 18, 21 e 22 de fevereiro, das 8h às 17h.A carga horária do cargo, que exige Ensino Médio completo, é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.839,84. A prova vai ser aplicada no dia 06 de março, na escolha municipal Vicente Santoro, que também fica na rua Cidadão João Novaes, nº 747, no Centro. O resultado final do processo seletivo vai ser divulgado no dia 16 de março.Os detalhes – como, por exemplo, os requisitos para se inscrever, o conteúdo da prova e a programação completa do processo seletivo – estão disponíveis no edital do processo,