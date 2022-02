Encontro contou ainda com a presença de representantes da Usina Cofco, quem deve participar do projeto, um sonho antigo dos moradores das cidades

publicado em 17/02/2022

Os prefeitos Oclair Bento (PSDB) e Adilson Leite (DEM) tiveram reunião com representantes da Usina Cofco para discutirem o projeto (Foto: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOs prefeitos Oclair Bento (PSDB), de Parisi, e Adilson Leite (DEM), de Álvares Florence, participaram de uma reunião com representantes da Usina Cofco para discutirem sobre um projeto de pavimentação entre os municípios, um sonho antigo da população da região.Na pauta da reunião estava a discussão sobre a necessidade do serviço ser executado para o escoamento da economia, que vem do campo, e a segurança de todos que passam pelo local.Os representantes da usina também queriam saber se os municípios aceitavam suas contrapartidas para fazer o projeto. Agora, eles precisam ter uma reunião com a diretoria da usina, para pegar a autorização de todos e, assim, começar a tirar o projeto do papel.