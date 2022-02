Adilson Segura (PSDB) avaliou como positiva a reunião que teve com a diretoria da FEF (Fundação Educacional de Fernandópolis)

publicado em 10/02/2022

Na reunião, o prefeito estava acompanhado pelo secretário de Esporte, Lazer e Comunicação e o procurador geral de Valentim (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Adilson Segura (PSDB), de Valentim Gentil, teve reunião nesta semana com a diretoria da FEF (Fundação Educacional de Fernandópolis). Na ocasião, ele solicitou descontos aos estudantes que moram no município.Na reunião em questão, Segura estava acompanhado pelo secretário de Esporte, Lazer e Comunicação, Gilmar Sobrinho; e o procurador geral do município, Silvio Ferrari.Para o prefeito de Valentim Gentil, o encontro foi “bastante positivo”.“A administração municipal está comprometida com a formação profissional e, com responsabilidade, estamos trabalhando para buscar e garantir oportunidades para todos os nossos jovens”, disse Segura.