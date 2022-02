Município foi destaque no ranking que financia ações na área da saúde tendo como base o desempenho e a qualidade dos serviços oferecidos

publicado em 25/02/2022

Parisi ficou em 1º lugar no ranking do programa, que financia ações na Saúde com base na qualidade dos serviços oferecidos pelos municípios (Foto: Reprodução)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA cidade de Parisi ficou em primeiro lugar no ranking do programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde, que financia ações na área da saúde tendo como base o desempenho e a qualidade dos serviços oferecidos pelos municípios. Em janeiro de 2021, o índice do município nesse ranking era de 9,23%, enquanto agora saltou para 95%, conforme divulgou a Prefeitura, na quinta-feira (24).“Na região, Parisi está no topo da lista dos municípios que fazem bom uso dos recursos públicos da Saúde”, publicou a Prefeitura, numa rede social.O Previne Brasil é o novo modelo de financiamento do Ministério da Saúde. O município recebe recursos para investimentos na Saúde a partir do desempenho nos indicadores do programa. Caso as metas sejam cumpridas, o governo federal faz o repasse financeiro para as secretarias municipais.Segundo o governo, o monitoramento e a avaliação dos dados de atendimento garantem mais qualidade e transparência às ações do SUS (Sistema Único de Saúde).O Ministério da Saúde fez a revisão, de forma tripartite, dos indicadores e suas metas e dos resultados esperados para pagamento de desempenho do programa.“As mudanças refletem a escuta que estamos fazendo ao percorrer o Brasil inteiro, reunindo representantes da APS de todos os municípios, literalmente, o que amplia nossa percepção da diversidade e desafio de cada região, assim como refletem o comprometimento com cada cidadão, que verá os serviços melhorarem diante da melhora do desempenho dessas equipes”, disse o Secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael Câmara.Os indicadores estabelecidos compreendem ações relacionadas a Saúde da Mulher, Saúde Bucal, Pré-Natal, Saúde da Criança e Doenças Crônicas (Hipertensão Arterial e Diabetes Melittus).