O Platz, inspirado numa praça alemã, é o primeiro de Rio Preto a ser assinado pelo Escritório de Paisagismo Burle Marx

publicado em 09/02/2022

Este é um dos principais lançamentos da Tarraf para 2022, com assinatura da marca Burle Marx e inspirado na praça alemã (Imagem: Divulgação)

Da redação

O novo projeto Platz, da Tarraf, traz uma experiência urbana inédita para Rio Preto, com uma combinação de arte, design, cultura, paisagismo e lazer. A ideia do projeto é ser “um pedacinho do coração de Berlim”, segundo a Tarraf.O empreendimento é o primeiro de Rio Preto a ser assinado pelo Escritório de Paisagismo Burle Marx. E o nome é inspirado na praça Potsdamer Platz, um ponto conhecido em Berlim, na Alemanha.“Assim como a praça que o inspira, nosso Platz terá conforto, segurança, mas será também um espaço de convivência vibrante, moderno e conectado, que atrai, mas também se relaciona com a vida urbana ao seu redor”, definiu o presidente, Olavo Tarraf.Com VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 130 milhões, o Platz é um dos principais projetos da Tarraf para 2022.O Platz será construído na Avenida JK, esquina com a Francisco Chagas de Oliveira. Terá 367 unidades, distribuídas numa torre de 21 pavimentos, desde studios até apartamentos com três dormitórios. Terá também 22 lojas, algumas com espaços de quase 600 m².Além da localização numa região de alta valorização em Rio Preto, o Platz contará com uma extensa lista de itens de lazer. Destaque para a piscina no rooftop, além de uma academia, que funcionará dentro do empreendimento, de forma terceirizada. Salas de estudos, de jogos e de festas, brinquedoteca, home theater, coworking, beauty space, fire pits, pet place, lavanderias, vallet, entre outros itens, completam a lista.A estrutura oferece ainda ambientes climatizados, fechaduras eletrônicas, portaria com private locker e delivery room, ponto de carregamento para carros elétricos coletivo e porte-cochère, o que amplia a segurança e a praticidade no embarque e desembarque.O vice-presidente da companhia, Olavo Tarraf Filho ressaltou que o Platz by Tarraf mira, sobretudo, investidores e jovens. “Jovens de espírito, que gostam de praticidade, de viver em movimento, de compartilhar experiências, são antenados. E é uma oportunidade imperdível também para quem busca uma opção inteligente de investimento no mercado imobiliário”, disse.A Tarraf firmou uma parceria inédita com a Atlantica Hotels, administradora de hotéis, que ficará responsável pelo serviço de locação de curta temporada. “Ter uma parceira como a Atlantica, especializada em gestão hoteleira, é algo que nos deixa muito felizes, pois essa expertise certamente resultará em maior rentabilidade para os investidores”, disse o vice-presidente.O estúdio Burle Marx criou e desenvolveu um projeto exclusivo, com a sua assinatura e soluções artísticas e personalizadas, pensando na harmonia e beleza dos ambientes, por meio de formas orgânicas e geométricas e que valorizam a natureza.Áreas de convivência e jardins vão compor os ambientes, integrando áreas comuns e passeios, com elementos que dão unidade ao complexo multiuso. Outra surpresa será um exclusivo painel artístico para contemplação de moradores e visitantes.Fundado em 1955 em São Paulo por Roberto Burle Marx, um nome conhecido do paisagismo mundial, o escritório hoje carrega em seu DNA os conceitos e a visão de seu fundador.O projeto arquitetônico do Platz é assinado por outra referência no mercado imobiliário, o escritório Königsberger Vannucchi, renovando mais uma vez a parceria, presente em outros projetos lançados recentemente pela Tarraf.O desafio foi transportar para dentro deste complexo urbanístico multiuso que será o Platz a inspiração da Potsdamer Platz, um dos centros urbanos mais conhecidos da Europa. “A fachada do Platz é algo completamente inovador na região, um empreendimento ousado em todos os sentidos”, disse Olavo Tarraf Filho.Ponto nevrálgico da vida diária e noturna de Berlim desde as primeiras décadas do século 20, a praça foi duramente bombardeada na Segunda Guerra Mundial e quase totalmente destruída. Depois de revitalizada, tornou-se uma referência cosmopolita internacional, com diversas lojas, hotéis de luxo, restaurantes e incontáveis opções de lazer.Além dos escritórios Königsberger Vannucchi e Burle Marx, completam o time de profissionais envolvidos na concepção do Platz o Pitá Arquitetura, escritório que assina o projeto de design de interiores.Mais informações sobre o empreendimento estão disponíveis no